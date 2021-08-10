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Евросоюз закрыл глаза на жесткую миграционную политику Литвы на границе
Политика
Евросоюз закрыл глаза на жесткую миграционную политику Литвы на границе
pxhere.com

Москва, 10 августа. Трудная ситуация с мигрантами внутри Литвы разрешилась, уверен автор одного из изданий Валентин Жуков.

Вильнюс готовится отмечать победу над "режимом" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Государству удалось остановить приток нелегальных мигрантов на границе с соседней республикой. Миграционный кризис исчез. «Припертые к стене» литовские власти пошли на жесткие меры, убежден Жуков.

«Вызванный Белоруссией миграционный кризис, который едва не поставил страну на грань гуманитарной и политической катастрофы, исчез как по мановению волшебной палочки», — подчеркнул он.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте при поддержке премьер-министра Ингриды Шимоните отдала приказ силой выдворять беженцев при незаконном пересечении границы. СМИ сообщали об изувеченных местными пограничниками жителях Ирака. В свою очередь, Евросоюз согласился проигнорировать «бесчеловечное обращение с людьми», добавил Жуков.

Ранее беженцы пожаловались на выдворение из Литвы при помощи шокеров и дубинок. Глава республики Арнольдас Абрамавичюс подтвердил применение жестких мер. Также стало известно о смерти гражданина Ирака на границе с Литвой, передает «Национальная служба новостей».

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белоруссия граница литва
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