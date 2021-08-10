Ботаники нашли в Канаде ранее неизвестный науке вид плотоядных растений

Оттава, 10 августа. Ранее неизвестный в научном сообществе вид хищных растений обнаружили ботаники в лесах Канады. Он относится к роду ложных златоцветников.

Плотоядное растение выбирает жертву, затем приманивает ее и убивает с помощью особо липкого сока. Уникальность хищника состоит в том, что ловушки располагаются очень близко к соцветиям, сообщили в пресс-службе университета штата Вашингтон, ссылаясь на публикацию в журнале PNAS.

Такое соседство теоретически должно нарушать нормальное опыление растений. При этом результаты наблюдений показали, что цветок может отличить пищу от дружелюбных организмов. Об этом рассказал научный сотрудник университета Британской Колумбии в Ванкувере Линь Цяньши.

Краснокнижные лотосы начали цвести в парке «Волго-Ахтубинская пойма». Об этом ранее рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.