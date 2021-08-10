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Мотострелки ВС РФ начали получать модернизированные БТР-82АТ

  /   Обновлено: 10 августа 2021 09:42
Армия
Мотострелки ВС РФ начали получать модернизированные БТР-82АТ
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Москва, 10 августа. Подразделения мотострелков ВС РФ получают улучшенные БТР-82АТ с улучшенной защитой и средствами наблюдения.

Машина в подобном исполнении впервые была представлена в рамках военно-технического форума «Армия-2019». Специалисты установили на бронетранспортер дополнительные экраны из бронестали и противокумулятивные решетки. Благодаря таким средствам у БТР повышена устойчивость к попаданию пуль крупнокалиберных пулеметов.

В боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Точность попадания обеспечивается стабилизированным прицелом с тепловизором. Благодаря этому существует возможность вести точный огонь в любое время суток.

Ивановское воздушно-десантное соединение ВДВ ранее получило на вооружение 37 новых боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Благодаря новинкам боевые возможности подразделений значительно возросли.

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