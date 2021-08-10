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Режиссер Батов поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
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Общество
Режиссер Батов поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Ленинградские пенсионеры заслужили надбавки к пенсиям так же, как и московские. Таким мнением поделился в беседе с ФАН режиссер Андрей Батов.

Собеседник оценил новость о том, что певица Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой после недопуска петербургскими чиновниками к наружной агитации тысячи плакатов партии «Родина», от которой артистка баллотируется в Заксобрание Санкт-Петербурга.

«Это своего рода один из механизмов общения: открытые письма, видеообращения. Почему нет? Так быстрее можно достучаться, заявить о себе, чтобы тебя услышали. Я думаю, это хороший ход», — сообщил режиссер.

Андрей Батов также прокомментировал призыв певицы к ЦИК не допускать никакой дискриминации.

«Что касается равных прав всех участников политической гонки, безусловно, это верно. По-моему, это один из основополагающих принципов демократических выборов. Надеюсь, этот вопрос будет решен», — сказал собеседник ФАН.

Режиссер Батов поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
фото из личного архива Андрея Батова  / 

В завершение он отметил, что высоко оценивает выдвинутую Татьяной Булановой инициативу «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

«Я отношусь к Татьяне Булановой очень хорошо. Она мне нравится как певица, как творческий человек. Ничего плохого про нее сказать не могу. Если у нее получится, дай бог. Не получится — будет обидно. Инициатива хорошая. ˂…˃ Желаю, чтобы все у нее получилось. Почему бы не давать пенсионерам доплаты. Москва может позволить своим пенсионерам надбавки, ленинградские пенсионеры, думаю, тоже заслужили. Хоть какое-то повышение, учитывая, что цены растут как на дрожжах. Я считаю, Татьяна Буланова — порядочный человек, она с абсолютно честными намерениями идет в политики. Дай ей бог удачи!» — подытожил режиссер.

Ранее актер Леонид Ярмольник в беседе с ФАН рассказал, насколько важна инициатива «Ленинградская надбавка». По его мнению, предложение весьма своевременное и должно быть распространено на всю страну.

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