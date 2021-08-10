Блинкен опроверг потерю позиций США на международной арене

Вашингтон, 10 августа. США с помощью все новых мер напоминают России и Китаю о сохранении своих позиций на международной арене, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

РФ и Китай считают, что Соединенные Штаты теряют свои позиции и переживают упадок как в публичном, так и в частном порядке, отметил глава Госдепартамента. По его словам, Вашингтон с помощью ограничительных мер демонстрирует Москве и Пекину обратное.

«Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой», — сказал Блинкен в ходе выступления в университете штата Мэриленд.

Ранее американский госсекретарь пообещал, что власти США уволят более 180 сотрудников, работающих в дипломатических представительствах на территории России, передает НСН. Речь идет о дипведомствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.