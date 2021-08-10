Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук поздравил телеканал «Норд-ТВ» с 30-летием

Санкт-Петербург, 10 августа. Новодвинский телеканал «Норд-ТВ» отмечает 30-летний юбилей в августе 2021 года. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поздравил коллег с праздником.

Телеканал является партнером медиагруппы. В этом году «Норд-ТВ» отмечает 30 лет со дня создания. Юбиляры начали запускать праздничные эфиры со 2 августа. Столярчук одним из первых поздравил телеканал.

Востребованность «Норд-ТВ» у аудитории говорит о слаженной и профессиональной работе коллектива, подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот» во время поздравления. Команда телеканала является союзом специалистов, которые знают и любят свое дело, добавил Столярчук. Генеральный директор «Норд-ТВ» Наталья Мезенева выразила благодарность коллективу медиагруппы за поздравительные слова.

Столярчук ранее объявил о сотрудничестве с изданием «Хорошие новости Челябинской области». Проект в регионе появился в этом году.