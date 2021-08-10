Минфин обсуждает вопрос о приватизации оператора карт «Мир»

Москва, 10 августа. Вопрос приватизации «Национальной системы платежных карт» (НСПК), которая является оператором карт «Мир», обсуждается в Министерстве финансов России.

Источники «Коммерсанта» в Минфине подтвердили информацию и отметили, что конкретики пока мало, однако есть принципиальное понимание необходимости приватизации. В настоящий момент осуществляется разработка концепции. Вопрос пока не вышел на межведомственный уровень, он обсуждается рынком и на министерском уровне.

Тему приватизации НСПК ранее поднял замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров в рамках закрытого консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы, передает «ФедералПресс». Пресс-служба ведомства отметила, что вопрос приватизации оператора карт «Мир» требует тщательной проработки, и служба в этом обсуждении не участвует.