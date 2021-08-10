Зеленский рассказал о Донбассе и России, ВСУ продолжают расширять масштабы учений

В Донбассе, несмотря на снижение количества нарушений, ранены двое мирных жителей, а Киев продолжает кампанию по популяризации вступления в НАТО. Владимир Зеленский дал большое интервью единственному государственному русскоязычному каналу Украины и продолжает шаги по подготовке к перезагрузке власти. На этом фоне растут масштабы учений стран-членов Североатлантического альянса с участием ВСУ, где «противником» выступает Россия.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю уровень нарушений в Донбассе снизился практически в 3 раза (555 обстрелов против 1 561).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная ситуация сохранялась в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), Попасной (66 км западнее Луганска), где находятся подразделения 24-й отдельной механизированной бригады. Прошли они подготовку на полигоне во Львовской области под руководством инструкторов ВС США и, по всей видимости, применяют полученные навыки на практике.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка фиксировалась в пригородах Донецка и Горловки, особенно «жарко» было в районе Ясиноватой, где позиции занимает 72-я механизированная бригада.

В начале недели наблюдателями ОБСЕ в Константиновке зафиксировано прибытие бригадной артиллерийской группы 25-й парашютно-десантной бригады, которая довольно продолжительное время собиралась в командировку на полигоне в Днепропетровской области. Скорее всего подразделения прибыли менять одно из двух соединений, расположившихся в пригородах Донецка: 58-ю мотопехотную или 72-ую механизированную бригаду.

На этом фоне командование украинской группировки 6 августа провело тренировку танкового батальона 30-й механизированной бригады, занимающей позиции напротив Дебальцево. В ходе тренировки отработаны вопросы вывода из-под удара и выход на рубеж для фланговой атаки по якобы наступающим подразделениям ополчения.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Соединение буквально неделю-две как заменило 59-ю мотопехотную бригаду, а значит, тренировка эта проведена для освоения на новом месте и понимания командованием уровня его готовности.

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа, 128-й горно-штурмовой бригады.

Именно в результате обстрела последней поселка Коминтерново ранения получили двое мирных жителей ДНР.

4 августа подразделения реактивной артиллерии 128-ой горно-штурмовой бригады отработали вопросы вывода из-под удара, занятия огневых позиций, ведения стрельбы и их смены.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Проведено тактико-специальное занятие с отрядом ССО Украины, действующим на южном фронте. В ходе мероприятия отработан вывод группы на автомобиле, совершение налета, вывод второй группы на вертолете Ми-8, завершение задания и эвакуация двух групп с раненым по воздуху. Учитывая довольно протяженную линию фронта южнее Донецка и ее особенности, такие действия не выглядят чем-то из ряда вон выходящим и вполне могут быть реализованы при желании украинского командования.

Популяризация идеи вступления Украины в НАТО

4 августа в очередной раз командованием группировки ВС Украины на юго-востоке проведены выставки, посвященные помощи от НАТО, а также ее полезности и нужности.

На этот раз мероприятия организовали в Мариуполе, Угледаре и Лисичанске, при этом, судя по отчетным снимкам, уровень посещаемости их остается невысоким и, как правило, заполняется за счет военнослужащих из находящихся поблизости воинских частей. Сама же выставка довольно скучна и представляет собой несколько плакатов с информацией о сотрудничестве Североатлантического альянса с Украиной и невыразительной графикой.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Однако в дальнейшем, с учетом вероятного появления на востоке иностранных инструкторов, все может измениться, включая и масштабность таких событий. Ведь при сохранении разрешения иностранцам вести тренировочные миссии во всех воинских частях у них появляется повод заглянуть не только в Мариуполь, где находится 56-я мотопехотная бригада, но и в Бахмут с Лисичанском, куда планируют загнать 54-ю и 53-ю механизированные бригады.

Интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметился довольно объемным интервью об отношениях с Россией, ситуации в Донбассе и Крыму, преподнесенном в довольно негативном ключе. Он высказался о наличии «большого количества россиян, которые поддерживают единую Украину».

Президент заявил, что продолжение минских переговоров возможно только при соблюдении режима тишины, а ответственность за это фактически возложил на РФ, которая стороной конфликта не является. При этом Зеленский недвусмысленно намекнул на нецелесообразность продолжения переговоров без установления режима тишины и на то что переговоры эти должны проводиться между Украиной и Россией.

«Неизменно верю в то, что нельзя садиться за стол с людьми, у которых в руках оружие. Это не просто философия — это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что это первый пункт и «Минска», и всех договоренностей», — сказал Зеленский.

Примечательно, что на конец августа запланировано очередное заседание минской контактной группы. При этом за три дня до интервью, 2 августа, постоянный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что имеются все возможности провести его в очном формате в Минске. Теперь же Зеленский фактически легитимизировал отказ украинской стороны от участия в мероприятии, что, скорее всего, и будет реализовано ближе к дате проведения встречи. Кроме того, данное заявление можно считать фактическим приглашение главе РФ Владимиру Путину на личную встречу, о возможности проведения которой заявлялось ранее.

Интересен и получатель интервью — государственный украинский телеканал «Дом», с недавних пор являющийся основным русскоязычным, ориентированным на донесение позиции Киева до населения в Крыму и Донбассе.

Федеральное агентство новостей /

Шаги к перезагрузке власти на Украине

Буквально недавно, с 1 марта, канал стал вещать в спутниковом режиме, что значительно расширило покрытие на всю Европу и часть Азии. Вполне вероятно, что подобные интервью будут и далее появляться в эфире и распространяться на территории России и приграничных с ней стран.

Одним из первых своих указов новый главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный запретил визиты чиновников на юго-восток Украины.

Федеральное агентство новостей /

Запрет этот «чудесным» образом совпал с планами посетить регион председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова для ознакомления с обстановкой и общения с местными жителями и военнослужащими. Тем самым установлена фактическая «монополия» на визиты в Донбасс для президента Зеленского, что несомненно будет положительно влиять на его рейтинг, в то время как его оппоненты будут лишены этой возможности.

Федеральное агентство новостей /

И вопрос не только в Разумкове, который имеет довольно неплохие шансы при ведении собственной политической игры, но и об одном из лидеров оппозиции Петре Порошенко, который за предыдущий месяц целых три раза посетил юго-восток Украины.

Такие инициативы нового командования ВС Украины только подтверждают сделанное ранее предположение о подготовке Киева к перезагрузке власти.

Еще одним звоночком в этом направлении являются «чистки» радикалов харьковского отделения «Национального корпуса»1 (деятельность запрещена в России), которые в первую очередь призваны склонить их к сотрудничеству, а во вторую ослабить контроль уже бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова над Харьковом.

Зачем МВФ раздает деньги

Международный валютный фонд (МВФ) большинством голосов утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов для помощи экономикам развивающихся стран, в том числе около 2,7 млрд долларов — Украине.

Федеральное агентство новостей /

Решение вступит в силу 23 августа. По задумке это должно стимулировать рост мировой экономики за счет увеличения возможности стран развивающихся приобретать продукцию стран развитых. Естественно, это приведет к росту инфляции, наибольший эффект от которой ощутят как раз страны, получившие деньги — среди них и Украина. Кроме того, выдача денег позволит Киеву закрыть вопрос с выплатой процентов тому же МВФ по прошлым кредитам.

Развитие военного сотрудничества или защита активов

В течение недели сводный отряд водолазов и поисково-спасательное судно «Александр Охрименко» ВМС Украины впервые приняли участие в тренировках «Дайв-2021».

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Проводились они 4-6 августа близ порта Констанца в Румынии с участием шести стран-членов и партнеров НАТО с целью совершенствования методов борьбы с подводными диверсантами и защиты морских коммуникаций. Неслучайно, что для тренинга был выбран порт Констанца — один из основных в черноморском регионе, а среди обучаемых находятся Азербайджан и Грузия. Все это наталкивает на мысли, что Штатами ведется целенаправленная подготовка стран на маршруте Азия — Украина — Европа для достижения ими способности самостоятельно отвечать за морские коммуникации.

Федеральное агентство новостей /

Расширяются масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории самой Украины. Так, к многонациональному учению «Быстрый Трезубец-2021» (с 20 сентября по 1 октября) предполагается привлечь около 6 тысяч военнослужащих из 15 стран членов и партнеров НАТО, отработать тактическое учение многонационального батальона, а также провести высадку украинских и американских десантников с борта С-130 ВВС США.

Учение это будет синхронизировано по времени и сценарию со стратегическим КШУ ВС Украины «Объединенные усилия». Тематика последнего стандартна и однообразна — отражение наступления со стороны России, а значит в ходе «Быстрого Трезубца» Украина вместе со своими партнерами также будет отрабатывать создание многонациональной группировки с последующей переброской ее в район применения в том числе воздушным способом для ведения обороны с последующим переходом в контрнаступление, а условным противником будут ВС РФ.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

На этом фоне показателен перехват хакерами из группы «Берегини» итогового документа по учению ВС Великобритании и Украины «Казацкая булава-2021», где в основу замысла положено наступление государства «ГРИСИУС» (видимо, Российской Федерации) в ходе серии учений «Степь-2021» (под которым, вероятно, рассматриваются ежегодные СКШУ ВС РФ). Его военные якобы осуществили перегруппировку к границам «ОТСО» (видимо, Украины), где создали три группировки для проведения стратегической наступательной операции: «Север» — на Киевском направлении, «Центр» — на Черкасском и Харьковском направлениях, «Юг» — на Николаевском и Крымском направлениях. Целью же такой авантюры, согласно замыслу, является захват научно-промышленных регионов и создание коридора в полуостров «КРИМЕС» (видимо Крым).

Вот и получается, что с большим вовлечением в экономику и инфраструктурные проекты Украины стран Запада (в первую очередь США и Великобритании), а также развития логистического коридора Азия — Украина — Европа расширяются масштабы, количество и численность участников проводимых учений. В будущем они только продолжат свой рост и продолжат поддерживать антироссийский курс Киева.

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