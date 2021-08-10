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Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном завершены
Армия
Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном завершены
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 10 августа. Учения ВС Таджикистана, Узбекистана и России завершились на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном, заявил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

В ходе военных маневров впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с привлечением боевой авиации и десанта. Лапин отметил, что учения проводились на фоне эскалации обстановки в Афганистане и существующей угрозы проникновения боевиков в приграничные страны Средний Азии.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) выразил надежду, что совместные действия трех стран позволят укрепить боевое содружество, а также обезопасить государства от возможной агрессии извне.

Ранее сообщалось, что принимающие участие в учениях «Индра-2021» военные из Индии высоко оценили полевой лагерь АПЛ-500, который для них развернули российские коллеги. Отметим, что совместные маневры двух стран проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

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