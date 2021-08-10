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Директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани

  /   Обновлено: 10 августа 2021 09:23
Происшествия
Директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани
ИА «Политика Сегодня».  /  Алиса Денисова

Москва, 10 августа. Правоохранители задержали директора вагона-ресторана после массового отравления детей в поезде Мурманск — Адлер.

Ранее следователи пришли с обысками в офисы компаний, которые поставляли продукты в поезд, где отравились несовершеннолетние. Как рассказала старший помощник главы Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, после осмотра вагона-ресторана были взяты пробы суточного рациона детей, смывы поверхностей, а также назначены экспертизы. Кроме того, были допрошены сотрудники компаний-поставщиков, работники пункта формирования, начальник поезда, директор, официанты и повар. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Несколько десятков школьников сняли с поезда и госпитализировали в больницы Белореченска и Апшеронска с симптомами кишечной инфекции. Еще 15 подростков продолжили следование до пункта назначения после осмотра врачами.

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отравление детей вагон-ресторан мурманск — адлер
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