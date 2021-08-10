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Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки

  /   Обновлено: 10 августа 2021 09:16
Происшествия
Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 10 августа. Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали семь природных пожаров на территории Якутии. Их общая площадь превышает 253 тыс. гектаров.

С начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России было сброшено 9,5 тыс. тонн воды. В тушении принимают участие более четырех тысяч человек и 655 единиц техники, сообщили ФАН в региональном главке ведомства.

Накануне глава республики Айсен Николаев принял решение о вводе режима ЧС из-за распространения огня на населенные пункты. Из городского бюджета будут выделены средства на строительство новых домов и выплаты пострадавшим.

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