Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки

Якутск, 10 августа. Сотрудники МЧС за сутки ликвидировали семь природных пожаров на территории Якутии. Их общая площадь превышает 253 тыс. гектаров.

С начала пожароопасного сезона авиацией МЧС России было сброшено 9,5 тыс. тонн воды. В тушении принимают участие более четырех тысяч человек и 655 единиц техники, сообщили ФАН в региональном главке ведомства.

Накануне глава республики Айсен Николаев принял решение о вводе режима ЧС из-за распространения огня на населенные пункты. Из городского бюджета будут выделены средства на строительство новых домов и выплаты пострадавшим.