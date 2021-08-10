Московские спасатели вытащили тонущую женщину из местного пруда

Москва, 10 августа. Жительница Москвы едва не утонула в водах Борисовского пруда. Пострадавшую вовремя спасли сотрудники местных служб. Об этом говорится в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Спасатели обнаружили женщину вечером 9 августа. Они незамедлительно доставили пострадавшую на поисково-спасательную станцию и оказали ей необходимую помощь.

«Вечером девятого августа во время патрулирования спасателями обнаружена тонущая женщина. В десяти метрах от берега спасенную подняли из воды на борт катера», — сообщается на Telegram-канале департамента.

Подобное происшествие случилось под курортным городом Зеленогорском, однако закончилось трагично. Жительница Северной столицы решила провести время в необорудованном для купания месте. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.