Genesis представила цены и комплектации городского кроссовера GV70

Москва, 10 августа. Корейская компания Genesis объявила цены и комплектации городского кроссовера Genesis GV70 в России, представленного в прошлом году.

Автомобиль будет доступен для покупки в одном из 13 цветов. В длину новинка немногим превышает 4,71 метра, а длина колесной базы составит 2,87 метра. Салон автомобиля выполнен с акцентом на комфорт и эргономику.

На выбор будут доступны два бензиновых и дизельный моторы. Мощность составит 379 лошадиных сил у 3,5-литрового, 249 у 2,5-литрового и 199 у 2,2-литрового соответственно. В комплекте полноприводная автоматическая коробка передач на восемь ступеней. Автомобиль поставляется в пяти модификациях. Цены варьируются в диапазоне от 4,15 млн рублей за базовую версию до 6,15 млн рублей за самую полную, в которой есть активация профиля водителя по отпечатку пальца.

Многие автовладельцы заметили возросшие цены на автомобили в России. Из-за чего это происходит, объяснили аналитики.