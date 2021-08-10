Глава Минобороны Армении отправился в Москву для встречи с Шойгу

Москва, 10 августа. Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился с официальным визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Глава армянского военного ведомства вылетел в российскую столицу 10 августа по приглашению министра обороны России. По информации пресс-службы Минобороны Армении, Карапетян встретится с Шойгу и поведет ряд других рабочих встреч.

На днях министр обороны России объявил о завершении основных преобразований в армии страны. По его словам, удалось создать новый вид войск, а также сформировать силы специальных операций, военную полицию и формирования беспилотной авиации.