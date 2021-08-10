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Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19
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Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19

  /   Обновлено: 10 августа 2021 08:51
Общество
Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Сидней, 10 августа. Противокоронавирусная вакцина российского производства «Спутник V» стоит в одном ряду с лучшими западными препаратами. Об этом заявили австралийские вирусологи и эпидемиологи.

В беседе с корреспондентом издания The Sydney Morning Herald эпидемиологи и вирусологи заявили, что препарат давно бы мог использоваться на территории Евросоюза. Единственной причиной столь долго проверки "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA) является лишь политическая составляющая, считают специалисты из Австралии.

Ранее поступала информация о летальных случаях от тромбоза после вакцинации некоторыми западными препаратами. Профессор вирусологии Александр Чепурнов выразил уверенность, что при применении "Спутника V" такой исход невозможен из-за особой системы очистки.

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вакцина коронавирус Спутник V
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