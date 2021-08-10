OneTwoTrip выяснил любимые направления событийного туризма россиян

, 10 августа. Аналитики сервиса OneTwoTrip спросили у россиян их отношение к приуроченным к праздникам поездкам и выяснили самые популярные направления.

Наиболее распространенным направлением оказалась Италия, 10 процентов путешественников проводят там свадьбы, на втором месте Испания. А самым популярным городом России оказался Санкт-Петербург, его посещали 19 процентов опрошенных. Поездку в честь различных событий совершают 58 процентов россиян, праздновали свой день рождения в поездке 59 процентов, а Новый год — 45.

Посетить концерт любимого артиста в другую страну отправляются 33 процента граждан, а посмотреть спортивный матч — 22. Праздники в Сочи отмечают 11 процентов опрошенных, в Калининграде — 7. Всего в опросе приняли участие 2400 человек.

Путешествие в другие страны может обойтись в немаленькую сумму. Аналитики Aviasales перечислили россиянам самые доступные направления для туризма.