Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 09:27
09:21
Общество
Петербуржцам пообещали теплый вторник без осадков
09:18
Происшествия
Директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани
09:08
Происшествия
Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки
09:05
Происшествия
Московские спасатели вытащили тонущую женщину из местного пруда
09:01
Экономика
Genesis представила цены и комплектации городского кроссовера GV70
09:00
Общество
Нас не взять военным противостоянием: зачем НАТО окружила Россию центрами пропаганды
09:00
Общество
Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
08:57
ФАН-ТВ
ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
08:57
Происшествия
После ошибки на заводе в саратовском поселке выпали осадки в виде мела
08:51
Общество
Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19
Все новости

OneTwoTrip выяснил любимые направления событийного туризма россиян
Общество
OneTwoTrip выяснил любимые направления событийного туризма россиян
Муниципалитет Сан-Джованни-ин-Гальдо

, 10 августа. Аналитики сервиса OneTwoTrip спросили у россиян их отношение к приуроченным к праздникам поездкам и выяснили самые популярные направления.

Наиболее распространенным направлением оказалась Италия, 10 процентов путешественников проводят там свадьбы, на втором месте Испания. А самым популярным городом России оказался Санкт-Петербург, его посещали 19 процентов опрошенных. Поездку в честь различных событий совершают 58 процентов россиян, праздновали свой день рождения в поездке 59 процентов, а Новый год — 45.

Посетить концерт любимого артиста в другую страну отправляются 33 процента граждан, а посмотреть спортивный матч — 22. Праздники в Сочи отмечают 11 процентов опрошенных, в Калининграде — 7. Всего в опросе приняли участие 2400 человек.

Путешествие в другие страны может обойтись в немаленькую сумму. Аналитики Aviasales перечислили россиянам самые доступные направления для туризма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / OneTwoTrip выяснил любимые направления событийного туризма россиян
праздники опрос путешествия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru