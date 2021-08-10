После ошибки на заводе в саратовском поселке выпали осадки в виде мела

Вольск, 10 августа. В поселке Клены выпали осадки в виде мела, белый порошок тонким слоем покрыл машины и другие объекты, расположенные на улице. Это уже не первый подобный инцидент, происходящий в данном поселке.



Необычные осадки выпали по вине местного завода «ВолгаИзвесть», предприятие уже признало свою вину. Оператора завода, допустившего выброс мела, пообещали привлечь к ответственности.

«Конечно, это неприятно. Уже не в первый раз сталкиваемся с подобным. Никто не знает, как каждая подобная авария влияет на наше здоровье. Пусть какие-то фильтры поставят, что ли. Это ненормально», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Ирина Позднякова.

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