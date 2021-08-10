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Испытания обновленных американских ракет PAC-3 MSE прошли в штатном режиме
Армия
Испытания обновленных американских ракет PAC-3 MSE прошли в штатном режиме
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Санта-Фе, 10 августа. В штате Нью-Мексико произвели тестирование новых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает издание Lockheed Martin.

PAC-3 MSE предназначены для перехвата тактичных баллистических ракет, что и было продемонстрировано на испытаниях. Компания также отметила, что обновленное ПО и компоненты работают исправно.

Завершились и испытания другой системы PAC-3 CRI. Система относится к серии перехватчиков. Она способна защищать от воздушных угроз и поражать их.

Не все испытания в США проходят успешно. Недавно у побережья Флориды испытали авианосец взрывом подводной бомбы — это спровоцировало землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера.

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