Около 30% российских работодателей сталкивались со злоупотреблениями больничными

Москва, 10 августа. Многие сотрудники российских компаний злоупотребляли выходами на больничный. Об этом стало известно из опроса сервиса «Доктор рядом» и платформы hh.ru.

Участниками исследователя стали более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране. Около 30% из них сталкивались с уходом работников на больничный.

«29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными «скорее может» быть поводом для увольнения», — говорится в сообщении.

Однако более 50% респондентов выразили уверенность, что подобные моменты не могут стать поводом для увольнения человека. Большинство отметили, что в их компаниях работники в больничный выполняют свои обязанности в удаленном формате. Только 31% организаций беспокоят больных в случае непредвиденных ситуаций в офисе.

Многие директора компаний беспокоятся за эффективность работы офиса. Поэтому уже на этапах собеседования проявляют наблюдательность за предполагаемым сотрудником организации. Некоторая часть из них готова отказать человеку из-за пола, возраста и национальности.