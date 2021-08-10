Дочь Кейт Мосс восхитила пользователей Сети экстремальным мини

Лос-Анджелес, 10 августа. Дочь супермодели Кейт Мосс Лила пошла по стопам матери. Она появилась на улице в роскошной шелковой комбинации.

Лила отправилась на отдых на Ибицу вместе с матерью. Папарацци засняли 18-летнюю девушку, года она прогуливалась по улице в минималистичном пудровом платье с разрезом на бедре. Пользователи Сети восхитились девушкой, которая в свои годы выглядит успешно и восхитительно. Они сравнили дочь Мосс с матерью и заметили их удивительное сходство.

Сейчас мама юной модели развлекается на испанском острове в компании молодого манекенщика Джордана Барретта. Как утверждают СМИ, у пары бурный роман.

Лила – единственная дочь супермодели. Ее отец — гендиректор и соучредитель Dazed Media Джефферсон Хэк, с которым Кейт встречалась несколько лет в начале нулевых. Юная Лила пошла по стопам матери. Недавно она позировала с внучкой Кита Ричардса Эллой для Disney в кампании по продвижению MediCinema.

Ранее Кейт Мосс рассказала о темной стороне модельного бизнеса. Легенда подиума предупредила юных девушек, что порой приходится делать то, чего совсем не хочется. По ее словам, нередко на фотосессиях ее буквально вынуждали снять с себя одежду. Порой фотографы позволяли себе непристойные вещи, и желание идти на съемку у Мосс пропадало.

Домогательства сопровождали ее работу, даже когда модель была еще несовершеннолетней. По мнению Мосс, несмотря на то, что прошло уже много лет, в модельном бизнесе ничего кардинально не изменилось в лучшую сторону.