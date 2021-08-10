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СК Иркутской области начал расследование по делу об истязании детей в интернате
Происшествия
СК Иркутской области начал расследование по делу об истязании детей в интернате
pxhere.com

Иркутск, 10 августа. Одна из школ-интернатов Иркутской области привлекла внимание местного следственного комитета из-за систематического применения физической силы к воспитанникам.

Сотрудники службы завели дело по нескольким уголовным статьям. Работников школы привлекут к ответственности за истязание несовершеннолетнего и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областного главка СК России.

Правоохранители зафиксировали телесные повреждения у троих детей. Воспитанники учреждения признались, что полученные травмы достались им за выход из интернета без предупреждения взрослым. Истязателям детей грозит до семи лет лишения свободы.

Жертвой подобного конфликта стал новорожденных ребенок в Санкт-Петербурге. Девочка едва не погибла из-за стычки родного отца с матерью, который пытался ударить возлюбленную, но попал в голову малышке.

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дети интернат следователи иркутская область
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