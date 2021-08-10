Зеленский провел кадровые перестановки в рядах ВСУ

Киев, 10 августа. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом сменил командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Воздушными силами теперь будет руководить генерал-майор Николай Олещук. Командиром десантно-штурмовых войск назначен полковник Максим Миргородский. Также кадровые перестановки прошли в руководящих рядах оперативного командования украинской армии и Генеральном штабе, где должность замначальника занял полковник Владимир Коваль.

Помимо этого, в ВСУ начались тренировки командно-штабных подразделений. По словам главы минобороны страны Андрея Тарана, они организованы для противодействия так называемой «российской агрессии».