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Зеленский провел кадровые перестановки в рядах ВСУ

  /   Обновлено: 10 августа 2021 08:21
Политика
Зеленский провел кадровые перестановки в рядах ВСУ
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 августа. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом сменил командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Воздушными силами теперь будет руководить генерал-майор Николай Олещук. Командиром десантно-штурмовых войск назначен полковник Максим Миргородский. Также кадровые перестановки прошли в руководящих рядах оперативного командования украинской армии и Генеральном штабе, где должность замначальника занял полковник Владимир Коваль.

Помимо этого, в ВСУ начались тренировки командно-штабных подразделений. По словам главы минобороны страны Андрея Тарана, они организованы для противодействия так называемой «российской агрессии».

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