Звезда «Нарко» Гусман сыграет главу семейки Аддамс в новом сериале

Лос-Анджелес, 10 августа. Сериал по мотивам «Семейки Аддамс» обзавелся актером на роль Гомеса. Им стал звезда телевизионных проектов «Нарко» и «Реанимация» Луис Гусман, пишет Variety.

Новый сериал посвящен повзрослевшей дочери Гомеса и Мортиши Аддамс Уэнсдей. Согласно замыслу создателей телепроекта, у Луиса Гусмана будет эпизодическая роль. Режиссером всех эпизодов станет Тим Бертон.

Роль главной героини досталась начинающей звезде Дженне Ортеге. Действие будет разворачиваться в настоящем времени. Зрителю покажут, как дочка эксцентричного Гомеса учится в Академии Невермор. Проект «Уэнсдей» снимается для стримингового сервиса Netflix. В первом сезоне планируется восемь серий. Дата премьеры пока не сообщается.

Стриминговая платформа Netflix обладает множеством сериалов, завоевавших популярность у зрителей. Одним из них является проект «Очень странные дела», премьера четвертого сезона которого состоится в 2022 году. В Сети уже появился тизер-трейлер.