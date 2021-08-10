Европейское название индийского блюда пытаются запретить из-за расизма

Нью-Дели, 10 августа. Белые люди называют словом «карри» множество разных индийских блюд, что недопустимо. На это в соцсетях указала блогер Чахети Бансала.

Она записала видео, в котором заявила, что блюда карри на самом деле не существует. Ролик стал вирусным в интернете, борцы с расизмом теперь требуют запретить использование слова, которым тысячи людей называют рис со специями.

«Есть поговорка, что еда в Индии меняется каждые 100 км, и тем не менее мы все еще используем этот общий термин, популяризируемый белыми людьми, которым было не до того, чтобы выучить настоящие названия наших блюд», — заявила Бансала.

Колумнист Сергей Малинкович ранее заявил, что в США идет война всех против всех. Расизм является далеко не единственной причиной конфликтов и трагедий.