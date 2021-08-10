Автоэксперт Васильев: одна из деталей машины может обойтись в 200 тысяч рублей

Москва, 10 августа. Двигатель является самой дорогостоящей частью транспортного средства. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев и дал советы по сохранению исправности мотора.

Крупные узлы двигателя часто не подлежат ремонту, поэтому менять приходится весь двигатель. Ремонт мотора в официальных салонах по стоимости иногда может сравниться с покупкой нового автомобиля. Чтобы избежать проблем, стоит использовать качественное топливо и заливать проверенные технические жидкости, передает «Прайм».

«Даже просто капитальный ремонт мотора может обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей. Многое, конечно, зависит от конкретной модели, но, тем не менее, сумма значительная», — заявил Васильев.

Специалисты ранее перечислили восемь способов снизить расход моторного масла. Среди прочих они порекомендовали устранить утечки жидкостей, наладить систему вентиляции картерных газов.