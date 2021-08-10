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Русское географическое общество приступит к поискам следов Ледового побоища
Общество
Русское географическое общество приступит к поискам следов Ледового побоища
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Москва, 10 августа. Ученые Центра подводных исследований Русского географического общества отправятся в экспедицию на Чудское озеро для поиска следов Ледового побоища 1242 года.

Исполнительный директор Центра Сергей Фокин, выступая на пресс-конференции, рассказал, что экспедиция стартует во вторник. Он выразил надежду, что меньше чем за две недели группа сможет раздобыть какую-то новую научную информацию о событиях 1242 года.

«Наша задача — найти следы самого сражения, для чего будут использоваться методы магнитометрии», — приводит ТАСС слова Фокина.

В июле стало известно о планах Русского географического общества создать в дагестанском Дербенте первый в стране подводный парк. Новый объект позволит ученым и туристам исследовать затонувшие у побережья Каспийского моря корабли.

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русское географическое общество экспедиция ледовое побоище
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