Русское географическое общество приступит к поискам следов Ледового побоища

Москва, 10 августа. Ученые Центра подводных исследований Русского географического общества отправятся в экспедицию на Чудское озеро для поиска следов Ледового побоища 1242 года.

Исполнительный директор Центра Сергей Фокин, выступая на пресс-конференции, рассказал, что экспедиция стартует во вторник. Он выразил надежду, что меньше чем за две недели группа сможет раздобыть какую-то новую научную информацию о событиях 1242 года.

«Наша задача — найти следы самого сражения, для чего будут использоваться методы магнитометрии», — приводит ТАСС слова Фокина.

В июле стало известно о планах Русского географического общества создать в дагестанском Дербенте первый в стране подводный парк. Новый объект позволит ученым и туристам исследовать затонувшие у побережья Каспийского моря корабли.