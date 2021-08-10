Москвичи чаще всех покупают электронные книги

Москва, 10 августа. Россияне, которые проживают в Москве или Петербурге, чаще жителей остальных регионов тратят деньги на электронные книги. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования.

Ценник среднего заказа у москвичей и петербуржцев на книги в электронном формате превышает 193 рубля. Следом в этом списке расположились жители Казани, Новосибирска и Владивостока. Данные предоставила компания «Литрес».

Важное исследование ранее провели специалисты из Всемирной организации здоровья. Аналитики ВОЗ выявили, что пристрастие к кофе провоцирует развитие старческой деменции.