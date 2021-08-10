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Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курильском отменили из-за непогоды
Происшествия
Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курильском отменили из-за непогоды
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Южно-Сахалинск, 10 августа. Бушующая непогода на Курилах спровоцировала отмену авиарейсов. Сейчас прервано авиасообщение между Южно-Сахалинском и Курильском, рассказали в аэропорту.

Авиарейсы отменили во вторник, 10 августа. Из областной столицы в Курильск (остров Итуруп Большой Курильской гряды) самолет должен был вылететь в 02:30 по московскому времени. Изначально в аэропорту решили перенести полет на полчаса, но позже отменили совсем.

«Рейсы отменены по метеоусловиям в Курильске», — отметили в аэропорту.

Сколько человек ожидают вылет, пока неизвестно. Согласно предварительным данным, никому из них не требуется гостиница. Информация обо всех задержанных авиарейсах появится только 11 августа.

Сотни людей на днях не смогли вовремя вылететь из Нового Уренгоя в столицу России из-за неблагоприятных метеоусловий. Часть пассажиров решили дождаться рейса в аэропорту, а остальные – дома. Транспортная прокуратура следила за недопущением нарушение прав граждан.

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погода самолет авиасообщение
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