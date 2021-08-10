ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня

Бастрыкин контролирует дело о ЧП в больнице Владикавказа Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о гибели девяти человек в больнице Владикавказа и просит регулярно отчитываться о его результатах. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло еще накануне дал распоряжение проверить все медучреждения региона после резонансного ЧП. Трагедия произошла из-за выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи. У погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19, было обширное поражение легких. Сергей Меняйло уже принес соболезнования семьям погибших.

ЕС выступил за новые санкции против Минска pixabay.com / О необходимости продления санкций против Белоруссии, введенных коллективным Западом, заявили в Европейском союзе. В Брюсселе подчеркнули, что ЕС намерен и дальше оказывать давление на президента страны Александра Лукашенко, действуя в унисон с Великобританией, США и Канадой. Ранее британское правительство сообщило о введении новых ограничительных мер в отношении Минска. Они распространяются на нефтепродукты, калий, а также товары и технологии двойного назначения.

РФ начала активную фазу учений на границе с Афганистаном function.mil.ru / Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Около 2,5 тысяч военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана принимают участие в активной фазе совместных учений у афганской границы. По информации пресс-службы Центрального военного округа, при поддержке современной боевой техники в ходе операции был уничтожен укрепленный район условного противника. Международные тренировки проходят на фоне вывода контингента Соединенных Штатов из Афганистана и обострения ситуации в стране. Запрещенное в России движение «Талибан» овладело значительными территориями в сельских и приграничных районах, развернув наступление на крупные города.