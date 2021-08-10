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Лента
10 августа 09:25
09:21
Общество
Петербуржцам пообещали теплый вторник без осадков
09:18
Происшествия
Директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани
09:08
Происшествия
Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки
09:05
Происшествия
Московские спасатели вытащили тонущую женщину из местного пруда
09:01
Экономика
Genesis представила цены и комплектации городского кроссовера GV70
09:00
Общество
Нас не взять военным противостоянием: зачем НАТО окружила Россию центрами пропаганды
09:00
Общество
Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
08:57
ФАН-ТВ
ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
08:57
Происшествия
После ошибки на заводе в саратовском поселке выпали осадки в виде мела
08:51
Общество
Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19
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ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
ФАН-ТВ
ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
pixabay.com  / 

Бастрыкин контролирует дело о ЧП в больнице Владикавказа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о гибели девяти человек в больнице Владикавказа и просит регулярно отчитываться о его результатах. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло еще накануне дал распоряжение проверить все медучреждения региона после резонансного ЧП. Трагедия произошла из-за выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи. У погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19, было обширное поражение легких. Сергей Меняйло уже принес соболезнования семьям погибших.

ЕС выступил за новые санкции против Минска

ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
pixabay.com  / 

О необходимости продления санкций против Белоруссии, введенных коллективным Западом, заявили в Европейском союзе. В Брюсселе подчеркнули, что ЕС намерен и дальше оказывать давление на президента страны Александра Лукашенко, действуя в унисон с Великобританией, США и Канадой. Ранее британское правительство сообщило о введении новых ограничительных мер в отношении Минска. Они распространяются на нефтепродукты, калий, а также товары и технологии двойного назначения.

РФ начала активную фазу учений на границе с Афганистаном

ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
function.mil.ru  / Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Около 2,5 тысяч военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана принимают участие в активной фазе совместных учений у афганской границы. По информации пресс-службы Центрального военного округа, при поддержке современной боевой техники в ходе операции был уничтожен укрепленный район условного противника. Международные тренировки проходят на фоне вывода контингента Соединенных Штатов из Афганистана и обострения ситуации в стране. Запрещенное в России движение «Талибан» овладело значительными территориями в сельских и приграничных районах, развернув наступление на крупные города.

Байден поздравил власти Японии с успешной Олимпиадой

ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
Global Look Press  / Marijan Murat

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой выразил признательность властям страны за успешное проведение Олимпиады в Токио. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Также глава американской администрации высоко оценил выступления всех атлетов и отдельно отметил достижения сборных Японии и Соединенных Штатов. Токийские Игры завершились 8 августа. Российская сборная в общем медальном зачете заняла пятое место. Наши спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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Все новости / ФАН-ТВ / ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
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