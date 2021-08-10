Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 07:51
07:48
Происшествия
Подача кислорода в больницу Владикавказа будет восстановлена до 11 августа
07:46
Общество
Роспотребнадзор создает препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий
07:46
Происшествия
Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП в Новой Москве
07:39
Общество
Amazon объявил дату премьеры сериала по «Властелину колец»
07:39
Экономика
Доллар поднялся до 73,7 рубля на открытии торгов Мосбиржи
07:35
Спорт
«Вашингтон» заключил с голкипером Самсоновым годовой контракт на $2 млн
07:29
Общество
Компании России слабо поощряют вакцинацию сотрудников
07:18
Экономика
Cybertruck от компании Tesla увидит свет не ранее 2022 года
07:10
Происшествия
Спасатели справились с пожаром в центре Петербурга
07:09
Происшествия
Красноярский парк посоветовал отказаться от походов из-за голодных медведей
Все новости

Роспотребнадзор создает препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий
Общество
Роспотребнадзор создает препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий
vk.com  /  Республика Карелия

, 10 августа. Специалисты Роспотребнадзора приступили к созданию препаратов против устойчивых к антибиотикам бактерий, вызывающих пневмонию у пациентов на ИВЛ.

В институте имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора изучили интересное свойство бактериофагов — вирусов, способных поражать клетки бактерий. Метод, основанный на этом свойстве, называется персонализированной фаготерапией. Суть его заключается в том, что в течение определенного периода времени ученые подбирают состав препарата на основе бактериофагов для конкретного человека.

«Сначала мы определяем, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента. Бактерии обычно уже предоставляют врачи из больницы, куда попал пациент, — их берут из пораженного органа. Мы делаем высев коктейля фагов на «газон» из бактерий в чашках Петри. Далее, после инкубации в термостате в течение нескольких часов, мы проверяем, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре», — передают слова профессора РАН Андрея Алешкина «Известия».

Точный состав препарата исследователями не раскрывается. Широкой публике доступны лишь общие названия бактерий, против которых предназначается средство. Предполагается, что лекарство будет в любой удобной для пациента форме — мазь, таблетки, жидкость, препарат для внутривенного введения.

Ранее бактерии кишечной палочки были обнаружены в российской ряженке. Роскачество передало образцы в надзорно-контрольные органы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор создает препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий
ученые открытие бактериофаги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru