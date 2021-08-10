Роспотребнадзор создает препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий

, 10 августа. Специалисты Роспотребнадзора приступили к созданию препаратов против устойчивых к антибиотикам бактерий, вызывающих пневмонию у пациентов на ИВЛ.

В институте имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора изучили интересное свойство бактериофагов — вирусов, способных поражать клетки бактерий. Метод, основанный на этом свойстве, называется персонализированной фаготерапией. Суть его заключается в том, что в течение определенного периода времени ученые подбирают состав препарата на основе бактериофагов для конкретного человека.

«Сначала мы определяем, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента. Бактерии обычно уже предоставляют врачи из больницы, куда попал пациент, — их берут из пораженного органа. Мы делаем высев коктейля фагов на «газон» из бактерий в чашках Петри. Далее, после инкубации в термостате в течение нескольких часов, мы проверяем, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре», — передают слова профессора РАН Андрея Алешкина «Известия».

Точный состав препарата исследователями не раскрывается. Широкой публике доступны лишь общие названия бактерий, против которых предназначается средство. Предполагается, что лекарство будет в любой удобной для пациента форме — мазь, таблетки, жидкость, препарат для внутривенного введения.

Ранее бактерии кишечной палочки были обнаружены в российской ряженке. Роскачество передало образцы в надзорно-контрольные органы.