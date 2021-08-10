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Amazon объявил дату премьеры сериала по «Властелину колец»
Общество
Amazon объявил дату премьеры сериала по «Властелину колец»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 10 августа. Сериал по вселенной писателя Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» выйдет в следующем году. Amazon планирует показать первую серию 2 сентября.

Создатели нового телесериала уже отсняли первый сезон и опубликовали один из кадров в своем Twitter-аккаунте. На кадре видна фигура в белом плаще и похожий на эльфийский город. Кто этот герой с изображения, пока неизвестно.

Рабочее название телесериала – «Властелин колец». Создатели решили не дублировать уже существующие экранизации. Действие развернется во Второй эпохе Средиземья. Правообладатели дали добро на ввод новых персонажей.

Разработчики телесериала по «Властелину колец» решили сделать нелинейное повествование в первом сезоне. Такой сценарный ход уже вызвал негативные эмоции у поклонников Дж. Р. Р. Толкина. Они уверены, что шоураннеры только запутают зрителей временными скачками.

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премьера сериал властелин колец
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