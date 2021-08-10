Amazon объявил дату премьеры сериала по «Властелину колец»

Лос-Анджелес, 10 августа. Сериал по вселенной писателя Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» выйдет в следующем году. Amazon планирует показать первую серию 2 сентября.

Создатели нового телесериала уже отсняли первый сезон и опубликовали один из кадров в своем Twitter-аккаунте. На кадре видна фигура в белом плаще и похожий на эльфийский город. Кто этот герой с изображения, пока неизвестно.

Рабочее название телесериала – «Властелин колец». Создатели решили не дублировать уже существующие экранизации. Действие развернется во Второй эпохе Средиземья. Правообладатели дали добро на ввод новых персонажей.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Разработчики телесериала по «Властелину колец» решили сделать нелинейное повествование в первом сезоне. Такой сценарный ход уже вызвал негативные эмоции у поклонников Дж. Р. Р. Толкина. Они уверены, что шоураннеры только запутают зрителей временными скачками.