Доллар поднялся до 73,7 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 10 августа. Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов Московской биржи во вторник. Американская валюта стоит 73,68 рубля.

Прибавил в цене и евро. Европейская валюта по сравнению с показателями закрытия торгов на Мосбирже увеличилась на 8 копеек. Курс евро — 86,53 рубля.

Экономисты и аналитики, опрошенные ФАН, рассказали, какова судьба доллара к началу сентября. Они отметили, что беспокоиться не стоит, хотя август у россиян всегда вызывает опасения.

Основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников указал, что курс рубля до конца лета будет зависеть от разных факторов, часть которых можно прогнозировать. По словам специалиста, поддержкой для рубля будут котировки нефти, которые, скорее всего, останутся на прежнем уровне.