«Вашингтон» заключил с голкипером Самсоновым годовой контракт на $2 млн

Вашингтон, 10 августа. Российский вратарь Илья Самсонов подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Вашингтон». Такую информацию привели на сайте столичной команды.

Контракт с 24-летним россиянином рассчитан на один год. Игрок будет получать зарплату в размере 2 миллионов долларов.

«Вашингтон» выбрал Самсонова под 22-м номером на драфте 2015 года. В мае 2018 года вратарь подписал с «Кэпиталз» трехлетний контракт новичка. Представляя цвета клуба, россиянин за два сезона провел 45 матчей в регулярном чемпионате. За все игры он отражал в среднем 90,8% ударов, а также трижды отыграл «на ноль», не пропустив ни шайбы.

Тем временем бывший форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин подписал контракт с «Аризоной». Соглашение рассчитано на один сезон до 1 июля 2022 года.