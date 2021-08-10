Компании России слабо поощряют вакцинацию сотрудников

Москва, 10 августа. Большинство компаний не предоставляют привитым сотрудникам какие-либо привилегии. Исследование провел сервис «Работа.ру».

Больше половины работодателей ответили, что их сотрудникам не положено каких-либо бонусов за вакцинацию от COVID-19. Лишь 22% респондентов готовы выделить дополнительный выходной. Менее 10% готовы выплатить сотрудникам премии, и всего лишь 3% предоставляют гарантированные бонусы и бенефиты. Данные опроса передает РИА Новости.

Также более 40% ответили, что дают право сотрудникам выбрать самостоятельно, хотят ли те пройти вакцинацию. Пятая часть — 24% компаний не призывают прививаться вовсе. Еще 19% оказывают услуги в сферах, где вакцинация обязательна, 13% работодателей инициируют вакцинацию работников, потому что считают ее правильной и нужной.

В исследовании приняли участие 1000 человек. Среди них руководители российских компаний, HR-директоры, рекрутеры и другие.

В Саратове к вакцинации призывает министр здравоохранения. Он пообещал лично позвонить каждому отказавшемуся от прививки.