Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 07:51
07:48
Происшествия
Подача кислорода в больницу Владикавказа будет восстановлена до 11 августа
07:46
Общество
Роспотребнадзор создает препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий
07:46
Происшествия
Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП в Новой Москве
07:39
Общество
Amazon объявил дату премьеры сериала по «Властелину колец»
07:39
Экономика
Доллар поднялся до 73,7 рубля на открытии торгов Мосбиржи
07:35
Спорт
«Вашингтон» заключил с голкипером Самсоновым годовой контракт на $2 млн
07:29
Общество
Компании России слабо поощряют вакцинацию сотрудников
07:18
Экономика
Cybertruck от компании Tesla увидит свет не ранее 2022 года
07:10
Происшествия
Спасатели справились с пожаром в центре Петербурга
07:09
Происшествия
Красноярский парк посоветовал отказаться от походов из-за голодных медведей
Все новости

Cybertruck от компании Tesla увидит свет не ранее 2022 года
Экономика
Cybertruck от компании Tesla увидит свет не ранее 2022 года
tesla.com  /  Tesla

, 10 августа. Производитель Tesla начнет серийное производство Cybertruck в 2022 году. Такие данные указаны на официальном сайте компании.

Прототип автомобиля был показан еще в 2019 году. Предполагалось, что авто будет доступно широкой публике в 2021, однако дата релиза была отложена до следующего года.

Автомобиль на старте был принят двояко. Пользователи не оценили футуристичный дизайн, в связи с чем основатель Tesla обещал его пересмотреть.

На машину уже открыты предзаказы. По предварительным данным, стоимость будет начинаться от 49 тысяч долларов. Пикап будет доступен в трех конфигурациях: с одним, двумя или тремя моторами. Первый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за семь секунд. Тогда как последний всего лишь за четыре. Автомобиль сможет без подзарядки преодолевать расстояние от 400 до 800 км в зависимости от выбранной модификации.

Производитель Tesla активно продвигает себя на все рынки мира. Недавно компания выпустила модель авто, предназначенную для жителей КНР.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Cybertruck от компании Tesla увидит свет не ранее 2022 года
tesla автомобиль Cybertruck
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru