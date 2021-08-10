Cybertruck от компании Tesla увидит свет не ранее 2022 года

, 10 августа. Производитель Tesla начнет серийное производство Cybertruck в 2022 году. Такие данные указаны на официальном сайте компании.

Прототип автомобиля был показан еще в 2019 году. Предполагалось, что авто будет доступно широкой публике в 2021, однако дата релиза была отложена до следующего года.

Автомобиль на старте был принят двояко. Пользователи не оценили футуристичный дизайн, в связи с чем основатель Tesla обещал его пересмотреть.

На машину уже открыты предзаказы. По предварительным данным, стоимость будет начинаться от 49 тысяч долларов. Пикап будет доступен в трех конфигурациях: с одним, двумя или тремя моторами. Первый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за семь секунд. Тогда как последний всего лишь за четыре. Автомобиль сможет без подзарядки преодолевать расстояние от 400 до 800 км в зависимости от выбранной модификации.

Производитель Tesla активно продвигает себя на все рынки мира. Недавно компания выпустила модель авто, предназначенную для жителей КНР.