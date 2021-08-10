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Красноярский парк посоветовал отказаться от походов из-за голодных медведей
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Красноярский парк посоветовал отказаться от походов из-за голодных медведей
Происшествия
Красноярский парк посоветовал отказаться от походов из-за голодных медведей
pixabay.com

Красноярск, 10 августа. Местным туристам Красноярского края порекомендовали отказаться от походов в парке "Ергаки" из-за массовой миграции медведей. Об этом заявила дирекция заповедника.

Животные начали посещать территорию парка из-за низкой возможности добычи еды в дикой природе. Сотрудники посоветовали жителям и гостям края отменить многодневные маршруты. Однако предосторожность не распространяется на радиальные однодневные выходы. Об этом заявили на сайте парка.

«Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция «Ергаки», настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночевки», — говорится в сообщении.

Местные медведи уже совершали нападения на людей. Один из обитателей дикой природы растерзал туриста московской тургруппы, прибывших на отдых в природный парк "Ергаки".

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туристы красноярский край медведи
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