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Юрист Петропольский описал защитные действия при звонке от мошенников
Общество
Юрист Петропольский описал защитные действия при звонке от мошенников
pixabay.com

Москва, 10 августа. В разговоре с мошенником важно как можно быстрее разоблачить его намерения. Что делать дальше, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

В повседневной жизни человека часто встречаются злоумышленники, желающие завладеть его конфиденциальной информацией для своих целей. В разговоре с такими людьми важно не поддаваться на уговоры и быть внимательным со своими словами.

Юрист рассказал, что убеждать мошенника прекратить свою деятельность бесполезно, но можно напомнить ему о последствиях. Своеобразная воспитательная работа, возможно, посеет в его сознании сомнения о правильности действий.

«Конечно, такие разговоры, как правило, мало влияют на данных людей, но не мытьем, так катаньем мошенник будет делать для себя определенные выводы, размышлять, так что говорить об этом стоит», — передает слова юриста агентство «Прайм».

Телефонные мошенники могут быть крайне опасны, если в разговоре с ними потерять бдительность. Накануне женщина из Якутии попалась на уловку аферистов и перевела им более 3 миллионов рублей.

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