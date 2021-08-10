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«Трусоватый»: генерал Украины Москаль заявил о страхе Зеленского перед Путиным

  /   Обновлено: 10 августа 2021 07:06
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Политика
«Трусоватый»: генерал Украины Москаль заявил о страхе Зеленского перед Путиным
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 10 августа. Президент Украины Владимир Зеленский боится коллегу из России Владимира Путина. Из-за страха он не решится с ним на встречу, сообщил генерал Геннадий Москаль.

Зеленский вряд ли решит встретиться с президентом Владимиром Путиным на территории других стран. По словам генерала Украины, в случае поездки главы страны в Москву он может потерять всю Западную часть.

«Зеленский Путина боится, он туда [в Москву — Прим. ФАН] не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным. Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет», — заявил генерал Москаль в эфире канала «Наш».

Президент Украины Владимир Зеленский хочет собрать под себя русофобствующих избирателей. По словам политолога Ростислава Ищенко, глава страны не оставляет надежд стать самым главным русофобом и проводить более радикальную политику, чем у Порошенко.

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украина путин зеленский
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