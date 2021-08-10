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Большой объем памяти смартфона можно освободить всего несколькими кликами
Технологии
Большой объем памяти смартфона можно освободить всего несколькими кликами
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 10 августа. Материалы приложений соцсетей и мессенджеров занимают большое количества места в памяти устройства. Удалить ненужные данные Telegram и WhatsApp можно всего несколькими действиями.

Проверить, сколько места занимают файлы Telegram, можно в разделе настроек «Использование памяти», аналогичным пунктом в WhatsApp являются «Данные и Хранилище». Telegram предлагает полностью очистить кэш, в результате чего все фотографии, видео и другие файлы будут удалены. Пользователи WhatsApp могут выбрать для этого какие-то определенные чаты.

Южнокорейские ученые ранее разработали компактный высокоточный тепловизор на основе микроболометра, который можно будет встраивать в смартфон. Новый прибор можно будет использовать не только для измерения температуры.

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