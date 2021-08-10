Заболевшая COVID-19 жительница США родила ребенка в коме

Вашингтон, 10 августа. Американские врачи смогли спасти заболевшую COVID-19 беременную женщину и ее ребенка. Пациентка находилась в коме и ее состояние ухудшалось с каждым днем.

Беременная американка была госпитализирована в одну из местных больниц. Через несколько дней она впала в кому, находясь на поздних сроках беременности, передает издание New York Post.

Состояние женщины продолжалось ухудшаться. Врачи решили пойти на отчаянный шаг и вызвали искусственные роды. Через некоторое время женщина очнулась и стала идти на поправку. Однако медикам пришлось отправить ребенка в отделение интенсивной терапии.

Коронавирус во время беременности может негативно повлиять на здоровье женщины. Заболевание начинает обострять хронические болезни из-за большей нагрузки организма.