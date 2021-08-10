Допинг-тесты российских олимпийцев оказались отрицательными

Москва, 10 августа. Пробы на допинг, взятые у спортсменов национальной сборной России на летних Олимпийских играх в Токио оказались отрицательными. Об этом сообщил врач команды.

Медик указал, что забор пробников у атлетов делали каждый день. Жолинский также отметил, что спортсмены должны были ежедневно сообщать свое местонахождение.

Последние вернувшиеся из Японии олимпийцы приземлились в столичном аэропорту Внуково. Члены сборной выходили из терминала и распевали песню «Катюша», которую хотели использовать вместо гимна, однако организаторы не разрешили.