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Допинг-тесты российских олимпийцев оказались отрицательными
Спорт
Допинг-тесты российских олимпийцев оказались отрицательными
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Москва, 10 августа. Пробы на допинг, взятые у спортсменов национальной сборной России на летних Олимпийских играх в Токио оказались отрицательными. Об этом сообщил врач команды.

Медик указал, что забор пробников у атлетов делали каждый день. Жолинский также отметил, что спортсмены должны были ежедневно сообщать свое местонахождение.

Последние вернувшиеся из Японии олимпийцы приземлились в столичном аэропорту Внуково. Члены сборной выходили из терминала и распевали песню «Катюша», которую хотели использовать вместо гимна, однако организаторы не разрешили.

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