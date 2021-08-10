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Компания Microsoft проведет конференцию на выставке gamescom 2021

  /   Обновлено: 10 августа 2021 06:28
Общество
Компания Microsoft проведет конференцию на выставке gamescom 2021
pixabay.com

Вашингтон, 10 августа. Американская компания Microsoft планирует провести встречу с игроками на выставке gamescom 2021 24 августа. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по Москве.

Участников конференции ждут подробности о некоторых анонсированных играх. В частности, представители компании покажут продукцию, созданную для Xbox Game Studios и многочисленных партнеров.

Выставка будет организована в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Пользователи смогут посмотреть ее на сервисах YouTube, Twitch, Twitter и ВКонтакте.

Недавно стало известно, что Microsoft может выпустить новую версию операционной системы для ПК. Ожидается, что обновление произойдет в конце октября 2021 года.

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