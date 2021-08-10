Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 06:22
06:13
Экономика
Предзаказ на смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оформили 230 тысяч человек
06:12
Общество
Специалисты Минтранса предложили механизм контроля усталости водителей
06:09
Происшествия
Португальская семья антипрививочников погибла от COVID-19 в течение недели
06:04
Политика
Политолог Карасев: ФРГ и Франция боятся потерять лидерство в НАТО из-за Украины
06:00
Спорт
«Крайне правым не рады»: почему украинского футболиста Зозулю освистывают в Испании
05:59
Общество
Рыбий жир способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы
05:44
Политика
Поклонская пригласила Лукашенко посмотреть, как живут крымчане
05:41
Политика
Россия стала главной целью украинской разведки
05:33
Шоу-бизнес
Ставший моделью сын Мадонны и Гая Ричи вышел из тени родителей
05:21
Армия
Россия начала активную фазу учений на границе с Афганистаном
Все новости

Предзаказ на смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оформили 230 тысяч человек
Экономика
Предзаказ на смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оформили 230 тысяч человек
flickr.com  /  @Jon Russell

Пекин, 10 августа. Смартфоны Xiaomi Mi Mix 4 официально представят через четыре дня, но гаджет уже бьет рекорды по предзаказам, объем которых достиг 230 тысяч.

Больше всего собрано на площадке JD.com – 150 тысяч, еще 80 тысяч оформили в фирменном магазине Mi Mall, одной из площадок которого является TMall. Но объем может быть больше, так как смартфоны Xiaomi Mi Mix 4 будут представлены в других точках продаж.

Новый смартфон, по информации инсайдеров, будет построен на платформе Qualcomm Snapdragon 888 или 888 Plus. Объем оперативной памяти составит от восьми до 12 ГБ. Цена на новинку, согласно предположениям, будет начинаться от 900 долларов.

Сейчас корпорация Xiaomi впервые вырвалась в лидеры по количеству продаваемых смартфонов собственного производства. Месячная доля компании в мировых продажах достигла 17,1% против 15,7% у Samsung. Поставки гаджетов выросли на 98% по сравнению с этим же периодом год назад.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Предзаказ на смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оформили 230 тысяч человек
xiaomi смартфон предзаказ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru