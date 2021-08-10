Предзаказ на смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оформили 230 тысяч человек

Пекин, 10 августа. Смартфоны Xiaomi Mi Mix 4 официально представят через четыре дня, но гаджет уже бьет рекорды по предзаказам, объем которых достиг 230 тысяч.

Больше всего собрано на площадке JD.com – 150 тысяч, еще 80 тысяч оформили в фирменном магазине Mi Mall, одной из площадок которого является TMall. Но объем может быть больше, так как смартфоны Xiaomi Mi Mix 4 будут представлены в других точках продаж.

Новый смартфон, по информации инсайдеров, будет построен на платформе Qualcomm Snapdragon 888 или 888 Plus. Объем оперативной памяти составит от восьми до 12 ГБ. Цена на новинку, согласно предположениям, будет начинаться от 900 долларов.

Сейчас корпорация Xiaomi впервые вырвалась в лидеры по количеству продаваемых смартфонов собственного производства. Месячная доля компании в мировых продажах достигла 17,1% против 15,7% у Samsung. Поставки гаджетов выросли на 98% по сравнению с этим же периодом год назад.