Рыбий жир способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы

Киев, 10 августа. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы зависит от употребления рыбьего жира. Он помогает разжижать кровь и понижает уровень холестерина в организме.

Введение такой пищевой добавки в рацион человека сказывается на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт предотвращает загустение крови, препятствуя развитию тромбофлебита или тромбоза глубоких вен.

Полезные свойства рыбьего жира зависят от большого содержания Омега-3 жирных кислот. Эти вещества способны снижать уровень холестерина, понижая риск закупорки артерий.

Соответствующим веществом богаты озерная форель, рыба-меч, сельдь, устрицы, тунец, анчоус и лосось. Рыбий жир способен помочь при желудочно-кишечных расстройствах и воспалительных заболеваниях кишечника.