Политолог Карасев: ФРГ и Франция боятся потерять лидерство в НАТО из-за Украины

Киев, 10 августа. Франция и Германия боятся потерять лидерские позиции НАТО в Европе и поэтому блокируют принятие Украины в свои ряды. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев.

Эксперт уверен, что военная мощь Украины сместит баланс сил НАТО в Европе в другую сторону и страны западной части континента перестанут доминировать. Карасев подчеркнул, что Киев располагает значительным военным контингентом, а население и ресурсная база значительно больше чем у балтийских стран.

Мнение Карасева не разделил его российский коллега политолог Ростислав Ищенко. По его мнению Украине не видать членства в рядах НАТО из-за открытой конфронтации с Российской Федерацией.