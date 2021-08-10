Поклонская пригласила Лукашенко посмотреть, как живут крымчане

Москва, 10 августа. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно самому посетить российский полуостров Крым, а потом рассуждать о его признании, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Лукашенко провел «большую встречу» с журналистами и представителями общественности, на которой затронул и крымский вопрос. Президент отметил, что его утомили постоянные вопросы о признании полуострова частью РФ, и он решил ответить на все претензии максимально публично. По словам Лукашенко, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию», за ним «дело не заржавеет».

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва» удивилась словам белорусского президента. У нее создалось впечатление, что его «беспокоят внутренние вопросы России», вместо национальных интересов Белоруссии. А посыл «к российским олигархам» и вовсе является непонятным. Поклонская предложила Лукашенко лично посетить Крым прежде, чем рассуждать о его принадлежности.

«Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран… Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны», — резюмировала парламентарий.

Позицию Поклонской разделяет и телеведущий Владимир Соловьев. Ранее он назвал странным для президента подобные заявления о Крыме. По его словам, совершенно недальновидно «ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих».