Москва, 10 августа. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) на данный момент полностью сфокусировано на России, Белоруссии и ЛДНР.

Раньше ведомство уделяло немало внимания Румынии и Польши, а также другим близлежащим государствам, сообщил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов в интервью РИА Новости.

«После 2014 года фокус полностью сместился», — подчеркнул специалист.

Россия неоднократно заявляла, что заинтересована в мире на Украине. Все обвинения в агрессии Москва категорически отвергает и призывает Киев к конструктивному диалогу по разногласиям, возникшим между двумя странами.

Ранее политолог Дмитрий Родионов выразил свою точку зрения по поводу будущего Украины. По его мнению, в силу своего геополитического и географического положения, а также общей истории, страна не сможет нормально существовать без России.