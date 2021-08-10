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Ставший моделью сын Мадонны и Гая Ричи вышел из тени родителей
Шоу-бизнес
Ставший моделью сын Мадонны и Гая Ричи вышел из тени родителей
Global Look Press  /  Randolph Caughie

Лондон, 10 августа. Сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи впервые попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала.

Рокко Ричи, ранее находившийся в тени родителей и не часто появляющийся на публике, предстал в строгом костюме на страницах журнала The Rake. Фотосессия была стилизована под фотографии 1940–1950-х годом. Сын звездной четы, которому сейчас 20 лет, позирует в винтажном полосатом костюме и туфлях на невысоком каблуке.

При этом пользователи в соцсетях обратили внимание, что молодой человек выглядит на фотографиях значительно старшего своего возраста. Внешностью же новоявленная модель больше походит на своего отца, чем мать.

Рокко Ричи вырос в Великобритании, ведь после развода родителей он остался жить с отцом. Какое-то время он вовсе не общался со звездной матерью, поскольку та растила его в строгости. Сейчас юноша живет в Лондоне и изучает изобразительное искусство.

На днях Мадонна вызвала негодование поклонников, опубликовав в соцсетях шокирующее фото, на котором она предстала «без щек». На селфи звезда с ярким вечерним макияжем смотрит прямо в камеру: у нее исчезли щеки, скулы стали более заметны. Кроме того, губы 62-летней певицы стали выразительнее и пухлее. Некоторым фолловерам новая внешность артистки пришлась не по вкусу, другие уличили Мадонну в копировании стиля Кардашьян и заявили о потери артисткой своей уникальности.

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