Россия начала активную фазу учений на границе с Афганистаном

Душанбе, 10 августа. Около 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана принимают участие в активной фазе военных учений на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что армейская авиация России и Таджикистана оказала огневую поддержку наземным силам, применив способ "вертолетная карусель". В ходе операции был уничтожен укрепленный район условного противника при помощи боевых звеньев вертолетов Ми-24, вооруженных неуправляемыми ракетами С-8 класса "воздух-поверхность".

Еще одни учения с участием российских военных недавно стартовали на территории Китая. В них участвует порядка 10 тыс. человек с обеих сторон.