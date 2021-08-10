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Армия
Россия начала активную фазу учений на границе с Афганистаном
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Россия начала активную фазу учений на границе с Афганистаном
Армия
Россия начала активную фазу учений на границе с Афганистаном
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 10 августа. Около 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана принимают участие в активной фазе военных учений на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что армейская авиация России и Таджикистана оказала огневую поддержку наземным силам, применив способ "вертолетная карусель". В ходе операции был уничтожен укрепленный район условного противника при помощи боевых звеньев вертолетов Ми-24, вооруженных неуправляемыми ракетами С-8 класса "воздух-поверхность".

Еще одни учения с участием российских военных недавно стартовали на территории Китая. В них участвует порядка 10 тыс. человек с обеих сторон.

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