Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 06:21
06:13
Экономика
Предзаказ на смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оформили 230 тысяч человек
06:12
Общество
Специалисты Минтранса предложили механизм контроля усталости водителей
06:09
Происшествия
Португальская семья антипрививочников погибла от COVID-19 в течение недели
06:04
Политика
Политолог Карасев: ФРГ и Франция боятся потерять лидерство в НАТО из-за Украины
06:00
Спорт
«Крайне правым не рады»: почему украинского футболиста Зозулю освистывают в Испании
05:59
Общество
Рыбий жир способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы
05:44
Политика
Поклонская пригласила Лукашенко посмотреть, как живут крымчане
05:41
Политика
Россия стала главной целью украинской разведки
05:33
Шоу-бизнес
Ставший моделью сын Мадонны и Гая Ричи вышел из тени родителей
05:21
Армия
Россия начала активную фазу учений на границе с Афганистаном
Все новости

Врач Поздняков поделился главным фактором возникновения постковидного синдрома
Общество
Врач Поздняков поделился главным фактором возникновения постковидного синдрома
pixabay.com

Москва, 10 августа. Повторное заболевание COVID-19 зависит от иммунитета человека. Об этом сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Каждый человек имеет возможность повторно заразиться COVID-19. Однако пациент со слабой защитой организма перенесет постковидный синдром намного легче. Это связано с отсутствием у иммунитета острой и чрезмерной реакции на вирус, передает РИА Новости.

«Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — объяснил врач.

Симптомы постковидного синдрома могут сохраняться в течение полугода после выздоровления. При этом отдых и сон в пределах нормы не придает ощущения бодрости. В ряде случаев постковидный синдром проявляется в виде головных болей, кашля и одышки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Поздняков поделился главным фактором возникновения постковидного синдрома
здоровье поздняков коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru