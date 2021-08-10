Врач Поздняков поделился главным фактором возникновения постковидного синдрома

Москва, 10 августа. Повторное заболевание COVID-19 зависит от иммунитета человека. Об этом сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Каждый человек имеет возможность повторно заразиться COVID-19. Однако пациент со слабой защитой организма перенесет постковидный синдром намного легче. Это связано с отсутствием у иммунитета острой и чрезмерной реакции на вирус, передает РИА Новости.

«Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — объяснил врач.

Симптомы постковидного синдрома могут сохраняться в течение полугода после выздоровления. При этом отдых и сон в пределах нормы не придает ощущения бодрости. В ряде случаев постковидный синдром проявляется в виде головных болей, кашля и одышки.